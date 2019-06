GroenLinks wil wegwerp- voor statiegeldbekers vervangen in Deventer

GroenLinks vindt dat het nodig is om de “single-use plastics” (bekers, borden, bestek, rietjes) op evenementen geleidelijk uit te bannen zodat in 2021 alle evenementen vrij kunnen zijn van wegwerpplastic. De gemeente moet de komende jaren samen met de organisatoren van evenementen aan de slag om te verduurzamen, is het idee van GL. Raadslid Tjeerd van der Meulen: ,,Om het milieu te sparen zijn er voldoende milieuvriendelijke alternatieven voor wegwerpplastic: bijvoorbeeld statiegeldbekers.”