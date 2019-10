Groep 6 Deventer Leerschool bezorgd over salaris minister

Minister Wopke Hoekstra van financiën was er gistermorgen op de Deventer Leerschool klip en klaar over: als hij geld op de begroting over heeft, mag hij dat niet zelf houden. Dat baarde een leerling van groep zes wel wat zorgen. ,,Heeft u dan nog een andere baan waar u wél geld voor krijgt?”

De minister kon de jonge toehoorder geruststellen. Net zoals hij minister-president Mark Rutte elke maand een salaris betaalt, krijgt hij dus toch wel een beetje geld voor het ministerschap. De CDA-minister (44) was maandagmorgen in Deventer om een gastles te geven over het omgaan met geld. Dat doet hij de komende maand in elke provincie, te beginnen in Overijssel.

Hij leerde groep 6 van de Deventer basisschool eerst waar hij de meer dan 300 miljard euro die er jaarlijks binnenkomt, allemaal aan uitgeeft. Aan veiligheid bijvoorbeeld. ,,Want wie zorgt er dat we elke dag veilig over straat kunnen?”, hield hij zijn gehoor voor. Het antwoord was niet helemaal wat hij verwachtte. ,,Mijn moeder!”, riep een leerling spontaan.

Fijne kneepjes

De minister was in Deventer ruim een uur te gast om via het platform Wijzer in geldzaken van zijn eigen ministerie jonge scholieren de fijne kneepjes van het geld uitgeven bij te brengen. Het platform ziet graag dat les in financiële vaardigheden standaard onderdeel van het lespakket op de lagere school wordt. Daarmee zou een basis gelegd kunnen worden voor financiële zelfstandigheid op latere leeftijd.

Na de begrotingsles ging de minister verder met een wat minder ingewikkeld onderwerp: waar wordt het geld van gemaakt. Hoewel het briefgeld heet, is het niet van papier maar van katoen, doceerde hij. En muntgeld was niet meer van zilver of goud, zoals vroeger.

Erbij drukken

Op de meest elementaire vragen moest Hoekstra het antwoord schuldig blijven. Hoe het toch kon dat Afrika zoveel armer was dan wij, kon hij niet zomaar even uitleggen. Waarom extra geld erbij drukken voor die landen niet werkte, kon hij wel weer verklaren. Maar wie het geld bedacht had, was weer een lastiger vraag om te beantwoorden.