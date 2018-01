Groep 8 naar huis door griepgolf bij Deventer basisschool

De brief naar ouders om ze voor te bereiden op een rampscenario was de deur nog niet uit, of het was zover. Basisschool De Wizard moest een groep 8 naar huis sturen. Zoveel zieken dat er niemand voor de klas kan staan. ,,De kwaliteit van je onderwijs heeft er ernstig onder te lijden.’’

Al weken is het puzzelen bij basisschool De Wizard in Deventer. Teamleiders op de groep. Collega’s die extra invallen. Interne begeleiders (ib’ers) die bijspringen in een klas. Toch had directeur Anneke Jonkers maandagmiddag goede hoop dat het dinsdag goed kwam.

Dinsdagmorgen meldden zich nog een leerkracht en een ib’er ziek. Toen zat er niets anders op dan een groep 8 naar huis te sturen. De Wizard is exemplarisch voor het probleem waar alle scholen mee worstelen: de griepgolf in combinatie met het groeiende tekort aan invallers. De school had maandagmiddag nog een brief opgesteld voor de ouders. ‘Houd er rekening mee dat we in de nabije toekomst een keer geen les kunnen geven’, was de strekking.

Hoe nabij, kon de school niet bevroeden. ,,Vanochtend om zeven uur ben ik gaan regelen’’, zegt teamleider Robert Hendriks deze dinsdag. ,,Eerst checken bij vervangingspool PON (Personeels-cluster Oost-Nederland), of er toch niet... Maar dat wist ik eigenlijk al: maandag hadden ze ook niemand. Toen een app en een mail naar de ouders. In de auto gesprongen, want vanaf kwart voor acht konden ouders bellen die geen oplossing hadden. We laten geen kind in de kou staan. Een paar kinderen kunnen we verdelen. Maar geen 30. We hebben nog twee groepen 8. We verdelen de pijn wel. Als het woensdag (vandaag, red.) nog aan de orde is, moet een andere groep 8 thuisblijven. Gelukkig hebben alle ouders het zelf op kunnen lossen.’’

Puzzelen

De ouders maken dealtjes met elkaar, weet Jonkers. Via een app weten ze al precies welke ouder op welke dag thuis is. Een leerling van groep 8 kan best even alleen thuis zijn. Maar een hele dag is natuurlijk ongewenst. ,,De ouders leven met ons mee. Ze zien ook hoe we de laatste weken puzzelen.’’

Maandag was de bizarste dag in weken van aaneengeschakelde ziektes, invallers en pappen en nathouden, zuchten Jonkers en Hendriks. ,,We hebben onze leraren voor de klas, daarnaast teamleiders, een directeur en ib’ers, de intern begeleiders. Doordat we zo’n grote school zijn, 600 leerlingen, kunnen we wat opvangen. Als je al weken collega’s die extra komen werken, teamleiders en ib’ers voor de klas hebt staan, kan het op een gegeven moment niet meer’’, zegt Jonkers. ,,Maandag was ik binnen dezelfde dag de vierde die voor groep 7 stond. De leerlingen konden er gelukkig om lachen. Konden ze vast wennen aan het voortgezet onderwijs met allemaal verschillende docenten. Maar vier op een dag... Dat kan natuurlijk niet. De kwaliteit van je onderwijs heeft er ernstig onder te lijden.’’

,,Ik had maandag twee groepen tegelijk’’, schetst Hendriks zijn werkdag waarin hij tussendoor als teamleider ook nog voor de rest van de week personeel probeerde te regelen.

De huidige problemen hebben niets te maken met de wet Werk en Bijstand waardoor flexwerkers maar drie keer voor dezelfde werkgever mogen werken, benadrukt directeur Mini Schouten van vervangingspool PON: ,,Met 33 schoolbesturen hebben onze invallers daar geen last van. Juist doordat we zo groot zijn, hebben we voordeel. Iedereen is bij ons aan het werk. Er zijn gewoon geen invallers meer.’’ Met het UWV en de pabo’s wordt gekeken naar oplossingen. Zijinstromers en herintreders worden begeleid. ,,Er zijn mensen die tien jaar niet voor de klas hebben gestaan. Met een paar modules, vooral op ICT-gebied, kunnen ze zo weer aan de slag. We zagen dit probleem aankomen. Onze flexibele pool van 400 mensen is gehalveerd. De mensen die we hadden, hebben een vaste baan gekregen.’’ Naast werving voor bevoegde docenten wordt ingezet op onderwijsassistenten. ,,Bij onze eerste voorlichting bij het UWV was een Russische vrouw die vrijwillig onderwijsassistent op school was. Ze was in Rusland bevoegd. Ze kan bij PON zo betaald assistent worden, heb ik haar verteld.’’ Jonkers maakt zich zorgen. ,,Onderwijsassistenten zijn niet bevoegd. Ze mogen voor even op de groep, met de deur open... Maar wat als ik hier tegenover ook een invaller heb staan’’, zegt ze met een vragende blik richting het lege lokaal van groep 8 aan de overzijde. ,,Waar blijft de kwaliteit?’’