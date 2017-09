Groep acht chillt noodgedwongen thuis

videoHet gangetje naar groep acht is met rood-witte politielinten afgezet. Niemand kan er door. De kinderen blikken er nieuwsgierig overheen. Bijna allemaal kunnen ze naar school, de kinderen van de Zonnewijzer. Alleen groep 8. ,,Die chillen een dagje thuis'', is directeur Nanneke Pol al verteld.

Lastig is het. En vooral heel veel gedoe. Zondagavond is er door de brievenbus een vuurpijl naar binnen afgeschoten. De Diepenveense basisschool kwam er relatief genadig vanaf. De telefooncentrale is opgeblazen en de muur is beroet. De pijl is dwars de koffiekamer doorgegaan en in de gang waar normaal de jassen van groep acht liggen terecht gekomen. Het spoor van hitte en kruit is makkelijk te volgen.

Dorpsfeest

Het was het weekeinde van het dorpsfeest. Verschillende kinderen vertellen aan de juf dat ze meer knallen gehoord hebben. Wellicht dat er een groep het dorp doorgetrokken is. ,,De knal die buren bij school gehoord hebben was veel eerder dan de melding'', zegt Pol. ,,Dus ik vermoed dat het een tijdje gesmeuld heeft. De klas van groep acht stond werkelijk waar helemaal blauw en het stonk verschrikkelijk. Nu valt het eigenlijk wel weer mee'', blikt ze naar binnen in de lege klas. Maar het besluit de klas thuis te laten moest eerder genomen worden. En toch eigenlijk op een veel te laat tijdstip om de ouders niet in de problemen te brengen.

,,Groep acht begint altijd op maandag in de sporthal. Daar is de leerkracht nu ook, voor de kinderen die het niet meegekregen hebben. We kijken wat we kunnen regelen en anders gaan ze lekker mee naar school.'' Maar met dat ze dat vertelt wordt al duidelijk dat groep acht voor zichzelf kan zorgen. ,,Ze gaan een lekker dagje chillen'', hebben een paar meiden van de hoogste groep al blij laten weten.

Onderzoek

De technische recherche doet onderzoek. De telefooncentrale moet weer gemaakt worden. De koffieruimte is even niet bruikbaar. ,,Het is zoveel gedoe. Die tijd hadden we ook anders kunnen besteden'', moppert Pol.