Grond tussen Schalkhaar en Lettele in verkoop ondanks zware zinkvervuiling

Kinderen zwabberen zich een ongeluk in het verkeer

11:22 Is het nu gemakzucht of bezorgdheid dat veel ouders hun kroost met de auto naar school brengen? Hoe dan ook leren kinderen op die manier nooit om zich op de fiets in het verkeer te bewegen, stelt Veilig Verkeer Nederland. Als ze tenminste al fietsen... Basisschool De Steenuil in Deventer wijst nu ouders en kinderen op het belang van de fiets.