Groot bibliotheek-bedrijf vestigt zich in Deventer

Rijnbrink, het facilitaire bedrijf voor de openbare bibliotheken in de provincies Overijssel en Gelderland, vestigt zich aan de Hunneperkade 70 in Deventer. Het wil ernaast een nieuw gebouw neerzetten. Rijnbrink opereert nu nog vanuit Nijverdal. Het kantoorpersoneel werkt vanaf 9 december in Deventer.

Rijnbrink, voorheen de Rijnbrink Groep, is ontstaan uit een fusie van Biblioservice Gelderland met de Overijsselse Bibliotheek Dienst (OBD). Deze gefuseerde organisatie had kantoren in Nijverdal en Arnhem, maar dat bleek allesbehalve efficiënt te zijn. Vandaar dat de organisatie een nieuw onderkomen in het veel centraler gelegen Deventer gaat betrekken. In totaal telt het bedrijf circa 180 medewerkers.

Collectie en expeditie

Algemeen directeur-bestuurder Tineke van Ham zegt dat Rijnbrink een kantoor aan de Hunneperkade heeft gekocht en dat in de directe nabijheid een nieuw pand wordt gebouwd dat bestemd is voor het onderbrengen van de collectie en de expeditie. De oplevering is naar verwachting medio volgend jaar. Tot die tijd blijven deze afdelingen gebruikmaken van de huidige vestiging aan de Van Alphenstraat in Nijverdal.