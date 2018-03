Groot lijsttrekkersdebat in Deventer Schouwburg

Rondrit in klassieke auto's langs aspergetelers Salland

12:21 Met onder meer een rondrit in klassieke auto's langs de aspergetelers in Salland is op donderdag 12 april de aftrap voor het aspergeseizoen. Er is die dag ook een culinaire proeverij bij het driesterrenrestaurant De Librije in Zwolle. Dat Salland voor het eerst het decor vormt voor de nationale opening van het aspergeseizoen, is vorig jaar al bekendgemaakt.