Grootscheepse zoektocht op en langs de IJssel gestart naar vermiste Noah (22) uit Zutphen

Met videoVoor de zoekactie vanavond naar Noah uit Zutphen is bij de IJssel in Deventer groot materieel ingezet. Het Search And Rescue team (SAR) gaat met een radiografisch bestuurbare sonarboot, rubberboot en gewone boot het water op, in de hoop Noah te vinden. De radiografisch bestuurbare sonarboot is bedoeld om in het ondiepe water te zoeken.

Noah wordt al sinds vrijdagavond vermist. Hij liet zijn jas, tas en dure viool op een bankje langs de IJssel achter in Deventer. Een Burgernetmelding en een spontane zoektocht met bootjes leverden niets op. Bert Nijeboer, woordvoerder van het SAR: ,,We zetten naast de boten ook vier drones in, iets wat heel bijzonder is, omdat we op de aanvliegroute naar vliegveld Teuge zitten.”

Naast de boten zullen er ook quads ingezet worden om de omgeving van het water te doorzoeken. Morgen staat er een team met speurhonden klaar, mocht de actie vanavond niets opleveren. Met vijftien mensen wordt naar de vermiste jongeman gezocht. ,,Op plekken die interessant lijken langs het water zetten we hen op het land, zodat daar verder gezocht kan worden.”

Speciale honden

Twintig tot dertig keer per jaar wordt SAR ingezet bij een vermissing. De zoektocht van vanavond duurt tot 23.00 uur. Mocht Noah vanavond niet gevonden worden, dan gaat het team morgenochtend om 10.00 uur weer verder. ,,De eerste dag is het belangrijkste. Daarna wordt het moeilijker om iemand te vinden. Als we morgen met honden komen, kunnen ze een geur die ze oppikken gaan uitwerken. Het lastige is dat de spullen van Noah vrijdag zijn gevonden, hier zal weinig tot geen geur meer aan zitten. Maar we nemen speciale honden mee die zoeken naar mensen die niet of nauwelijks bewegen. Als ze iemand zien, slaan ze aan.”

Eén van de vrijwilligers die meehelpt bij de zoekactie, is Rien Troost uit Leuvenheim. Met zijn boot assisteert hij in zijn vrije tijd bij evenementen, en sinds vandaag ook bij zoekacties van het SAR. ,,Dit is de eerste keer dat ik dit doe voor het SAR. Dit is natuurlijk niet wat je wil, maar de boot is er wel geschikt voor.’’

Zondag was Troost ook al actief op de IJssel om te zoeken naar Noah. ,,We zijn met drie boten de IJssel op gegaan om te zoeken. Dat hebben we gedaan tussen Olst en Zutphen. Helaas hebben we hem niet gevonden. Nu zijn we onderdeel van een grotere actie. Ik doe dit graag, ik leef erg mee met de ouders.’’

Burgernetmelding

Een woordvoerder van de politie laat weten dat er zaterdagmiddag een melding kwam over de vermissing van Noah. ,,Zijn spullen waren aangetroffen. We zijn gestart met onderzoek om te achterhalen waar hij kon zijn. Ook zijn we met de familie in gesprek gegaan, om te kijken of we daar aanknopingspunten konden vinden. We hebben zodoende verschillende locaties in beeld gekregen waar hij kon verblijven, maar hij bleek daar niet te zijn.” Aan het einde van de middag heeft de politie een burgernetmelding uitgestuurd, in de hoop dat er nieuwe aanknopingspunten zouden komen. ,,Er is een tip binnengekomen, maar die heeft niet naar de vermiste man geleid.”

Zondag is er gekeken of het nuttig was om vanuit de lucht verder te zoeken. ,,Door de experts is beoordeeld dat het op dit moment geen zinvolle zoekactie zou zijn, daarom is er geen helikopter of drone ingezet. Maandagochtend hebben agenten op de IJssel bij Deventer gezocht naar sporen van de vermiste man, er is niets aangetroffen.”

De politie gaat dinsdag weer verder met de zoektocht. Dan zullen ook zij speurhonden inzetten en een sonarboot.

Weinig actie

Volgens een woordvoerder van de familie van Noah hebben familie en omstanders kritiek op het handelen van de politie omtrent de vermissingszaak omdat het leek dat er weinig actie was. ,,We begrijpen dat achterblijvers graag nog meer actie willen zien. Als iemand uit je directe omgeving vermist is en je veel zorgen hebt, wil je dat er gedaan wordt wat kan. Wij zetten in zo’n geval een specialist op het gebied van vermiste personen in, die kan beoordelen welke acties zinvol zijn. Verder hebben we een familieagent aan de familie gekoppeld, zodat er een vaste contactpersoon is”, besluit de woordvoerder.

Volledig scherm Rien Troost helpt met zijn boot vrijwillig mee in de zoektocht naar Noah uit Zutphen. Inzet: Noah © Paul Nolens / Eigen foto

