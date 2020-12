Grootse ambitie rond Deventer centrum: 100 miljoen euro investeren, groei naar 15.000 werknemers en studenten

Video Deventer pakt roosters van gladde fietsbrug op Vijfhoek aan na ongelukki­ge val van Sharona

11:43 De gemeente Deventer gaat antislipmatten leggen over de gladde roosters in een fietsbrug in de Vijfhoek. Enkele weken geleden kwam Sharona Tiggelhoven (23) hoogst onfortuinlijk ten val. Volgens buren van de brug de zoveelste valpartij. Deventer neemt nu het zekere voor het onzekere. ,,In het nieuwe jaar gaan we met de brug aan de slag.”