Grootste atoomvrije bunker ligt verborgen in Holten en Gerrit woont er samen met Rita bovenop

Verbazing bij stel uit Deventer over dwangsom gemeente Elburg, die prompt weer wordt ingetrok­ken

6:00 Anja Dwars en Hans Bakker uit Deventer zijn niet te spreken over de gemeente Elburg. Die dreigde met een dwangsom als het stel geen informatie zou verschaffen over hun huurder Marjan Liemburg, waarvan Elburg denkt dat ze permanent woont in een recreatiewoning in Doornspijk. Dwars en Bakker verstuurden de informatie, maar kregen tóch een dwangsom van 2500 euro. Die vervolgens weer werd ingetrokken.