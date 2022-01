Grootste Deventer winkelpand eindelijk verhuurd, komst supermarkt mislukt

‘Verloren’ laatste grote iconen van prepara­teur Piet Bos (1901-1963) weer thuis in Natuurmuse­um Holterberg

Exposities inrichten doet Loes Hogenbirk (53), beheerder van Natuurmuseum Holterberg in Holten, al jaren. Ze heeft hierbij veel diverse dieren in haar handen gehad. Maar van de twee exemplaren die in de nieuwe expositie Herten komen, krijgt ze pas echt kippenvel. ,,We hebben het laatste grote project van Piet Bos, twee flinke edelherten uit 1962, in Drenthe teruggevonden.’’

27 januari