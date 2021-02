Grootste problemen met sneeuw in Deventer winkelstraten opgelost, kou ondernemers en gemeente uit de lucht

KAART | Aantal coronage­val­len neemt licht toe in Oost-Nederland: stijging in Flevoland het meest serieus

16:45 Afgelopen etmaal zijn er in de veiligheidsregio’s IJsselland, Noord- en Oost-Gelderland en Flevoland in totaal 319 coronagevallen gemeld, een lichte stijging (61) ten opzichte van een dag eerder. In Ommen testten, in verhouding tot het aantal inwoners, de meeste mensen positief. In drie gemeenten werd geen enkele nieuwe besmetting geregistreerd.