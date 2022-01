Grootste ‘vuurwerkvondst ooit’ bestond mogelijk uit veel nepvuurwerk

Topdrukte bij GGD’s in Oost-Nederland: langer wachten of omrijden voor coronatest

De omikronvariant van het coronavirus zorgt voor topdrukte in de teststraten van de GGD’s in deze regio. In Flevoland is de maximale capaciteit al bereikt. Wie snel resultaat wil, moet steeds vaker omrijden naar testlocaties buiten de provincie.

22 januari