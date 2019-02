Grootste winkel van Deventer trekt voor de opening al klanten

videoDe nieuwe Intratuin in Deventer is niet zomaar een tuincentrum. Vrijdag gaat de winkel open. Inclusief gastvrouwen, een eigen groentewinkel, audiotour, open keuken en knuffelkonijnen.

Bepakt en met tasjes stappen twee dames met kordate pas door de draaideuren. Hup, vrolijk keuvelend op naar de entreehal van de gloednieuwe Intratuin van Deventer. Achter de twee dames aan, op een drafje, gaat een dertiger met forse wallen, maar met een nog grotere glimlach. Al zijn de klanten nog zo snel, bedrijfsleider Twan Jongbloets achterhaalt ze wel.

De twee moeten nog even geduld hebben, legt hij ze uit, want de nieuwe Intratuin gaat toch echt vrijdag pas open. ,,Nog niet open? Dat hadden we echt niet gezien'', zeggen ze quasiverontschuldigend. ,,Geen idee of ik het moet geloven, maar ze zijn zeker niet de eerste klanten die alvast binnenkomen'', zegt Jongbloets (38, Vorden) even later. ,,Deventenaren zijn echt ontzettend nieuwsgierig. Zelfs toen de bouwhekken nog stonden hadden we al mensen die een poging waagden.''

Die nieuwsgierigheid is misschien ook niet gek; het nieuwe tuincentrum is veel groter dan op de voormalige locatie in Twello. Intratuin is op Blauwenoord met 9000 vierkante meter in één klap veruit de grootste winkel van Deventer. Vooruit, het kolossale 'Morrespand' op De Snipperling is dubbel zo groot, maar dat staat al tien jaar leeg.

Het personeelsbestand van de Intratuin verdubbelt: dat gaat naar 75 werknemers. Toch is het volgens Jongbloets niet de grootte die onderscheidend is, al zal dat vaker beweerd zijn. Andere tuincentra van dezelfde eigenaar - zoals die in Apeldoorn - zijn groter.

Audiotour

Wat maakt het wel onderscheidend? Bijvoorbeeld de door de bedrijfsleider - ooit begonnen als bezorger van tuinmeubelen - hoogstpersoonlijk ingesproken audiotour van de winkel. Jongbloets was bij het inspreken erg zenuwachtig, maar nu het achter de rug is, is hij er apetrots op.

Net als op de eigen groentewinkel, meteen na de entree, en het terras met reusachtige skyline van Deventer. Of de open keuken en het restaurant op de eerste verdieping van het pand. ,,Volgens mij heeft geen enkel tuincentrum zo'n open restaurant.''

Barbecue

Jongbloets laat het allemaal met evenveel aanstekelijk enthousiasme zien. ,,Hier kunnen we een barbecuedemonstratie houden. En dan vervolgens alles opeten met een drankje op het terras. Kicken man'', ratelt hij bij de demonstratiekeuken. Vlak daarvoor wees hij op de knuffelkonijnen voor kinderen - ,,Die zijn écht niet voor de verkoop'' - en vertelde hij over De Waag, Lebuinuskerk, Watertoren en Wilhelminafontein - ,,Ontzettend gaaf'' - die straks in miniatuurversie in de winkel te koop zijn.

De nieuwe Intratuin is een zogenoemde 'Intratuin 3.0', een vestiging volgens de nieuwste formule van Intratuin, qua styling en aanbod. De bedrijfsleider is ondertussen niet te stoppen. Alles draait om beleving, zegt hij, terwijl hij uitlegt dat de caissières straks niet alleen kassajuf zijn, maar vooral gastvrouw. ,,Daarom hebben ze ook geen stoelen en is er geen lopende band. Zo zitten ze niet te wachten, maar maken ze echt contact.''

Webwinkel

Beleving is misschien al wel een decennium het buzzword in winkel- en ondernemersland, zeker als het gaat om het verslaan van de concurrentie van de webwinkel. De term dreigt daarmee tot holle kretologie te verworden. Wie met de bedrijfsleider van Intratuin spreekt weet beter. Hij geeft nog maar eens een voorbeeld. ,,Als je bij ons tuinmeubels bestelt, dan brengen we ze thuis, zetten het in elkaar en als het dan eenmaal staat, bellen we ook nog eens hoe het bevalt. Dan kan zo'n webwinkel goedkoper zijn, maar dat is echt heel wat anders.''

Wat voor de leek opvalt is dat het niet één grote kas is, zoals veel tuincentra aandoen. De zaak bestaat duidelijk uit twee verdiepingen, verdeeld in compartimenten en losse winkels, met naast de eerder genoemde groentewinkel ook een eigen bloemenwinkel. Bovendien is er geen verplichte vaste looproute, zoals vaak voorkomt bij winkels van deze grootte. Het grote boze internet vreest Twan Jongbloets totaal niet. ,,Dat zie ik niet eens als een strijd. Hier kun je horen, zien, ruiken, voelen en proeven. Probeer dat online maar eens.''