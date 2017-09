Grote bereidheid onder scholen in regio om te staken

Alle scholen in Deventer en omgeving gaan op 5 oktober dicht. Ook in de regio Apeldoorn gaat nauwelijks een school open. In Zwolle en omgeving en op de Veluwe is de actiebereidheid ook groot, maar daar sluiten niet alle scholen.

Met de staking wil het onderwijspersoneel de eisen voor loonsverhoging en verlaging van de werkdruk kracht bijzetten. In juni werd een eerste actiedag gehouden; toen gingen de scholen een uur later open. Nu gaat het om een gehele stakingsdag die afgesloten wordt met een manifestatie op het Malieveld in Den Haag.

Overeen

De actiebereidheid in deze regio komt overeen met het landelijke beeld. Actiegroep POinActie schat dat 90 procent van de docenten gehoor geeft aan de stakingsoproep en verwacht tussen de 30.000 en 50.000 actievoerders in Den Haag. Vertegenwoordigers van POinActie trekken volgende week de regio's in om te proberen de laatste scholen te overtuigen.

Onderwijskoepels in deze regio scharen zich massaal achter de acties en leggen hun personeel geen strobreed in de weg. Sommige schoolbesturen, zoals MijnPlein in Salland, hebben zélf besloten de scholen dicht te doen en docenten een lesvrije dag te geven.

Vrijwel alle schoolbesturen betalen de lonen gewoon door. Opvallende uitzondering vormen de schoolbesturen Catent en Florion, beide met scholen in Zwolle, Kop van Overijssel, Vechtdal en de Veluwe. Zij vinden het actiemiddel te voorbarig en betalen de lonen van stakers niet door. Bij Florion sluiten 3 van de 22 scholen. Catent wil over Florion verder geen mededelingen doen.

Tegengeluid

Ook een aantal individuele scholen laat een tegengeluid horen. ,,Staken komt niet in ons woordenboek voor'', zegt directeur Wim Korevaar van de reformatorische basisschool Rehoboth in Uddel. ,,We vinden dat we het goed hebben. We hebben niets te klagen.''

Basisschool De Linde in Laag Zuthem geeft voorrang aan de start van de kinderboekenweek. ,,We hebben met ouders allerlei activiteiten voorbereid'', zegt leerkracht Jaap Kunst.

Ook de leerlingen van basisschool De Vogelaar in Genemuiden moeten op donderdag 5 oktober gewoon naar school. ,,Het stakingsmiddel wordt te vroeg ingezet'', vindt docent en directeur Hans Schemkes.

Pretparken