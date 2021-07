Grote brand in Deventer, politie pakt verdachte op

Vijf jaar na oprichten bedrijf verkoopt Deventer duurzaam­heid­s­pi­o­nier eerste batterij voor opslag zon­ne-ener­gie

6 juli Eric Beumer (56) zag vijf jaar geleden een gat in de markt: batterijen voor particulieren om de stroomopbrengst van zonnepanelen in op te slaan. Maar een half decennium later stond de verkoopmeter nog op nul. Tot deze week. De Deventer ondernemer heeft eindelijk zijn eerste accu aan een huizenbezitter in Olst verkocht. ,,Geweldig. Dit is de toekomst.’’