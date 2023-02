Grote brand in voormalige ziekenhuis Deventer: verdachte personen gezocht

De brand brak even voor middernacht uit op het terrein in de wijk Keizerslanden waar deels zorg word geleverd door Carinova, en waar deels gesloopt wordt voor nieuwbouw. De brandweer had aanvankelijk grote moeite om de vuurhaard te lokaliseren. Die bleek uiteindelijk in leegstaand deel van het pand waarin een apotheek huist te zitten.

Burgernetmelding

Het bluswerk duurde uren en het is nog steeds niet duidelijk of het vuur onder controle is. Enkele uren na het uitbreken van de brand ging er een Burgernetmelding uit, waarin werd verzocht om uit te kijken naar ‘verdachte personen of voertuigen'. Rond vijf uur in de nacht werd die melding afgesloten. Het is niet duidelijk of dat iets heeft opgeleverd.