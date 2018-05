Grote brand treft afvalverwerker Circulus in Deventer

De eerste melding van de brand kwam om 23.20 uur. Kort daarop werd door de brandweer opgeschaald naar grote brand. ,,Het gebouw is voorzien van een sprinklerinstallatie. Die hebben we aangezet. Dat zal er snel toe leiden dat de rook verdwijnt en we kunnen dan met warmtebeeldcamera's de bron van het vuur ontdekken", vertelde woordvoerder Jan Wittenberg van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG).

Volgens hem was er geen reden voor onrust voor de omgeving. ,,Er is natuurlijk het standaard advies om ramen en deuren gesloten te houden, maar er is nauwelijks bewoning in de buurt en er is ook niet veel wind".

Straten afgesloten

Voor de bestrijding van het vuur werden de omliggende straten rond het complex afgezet. Water werd uit de nabijgelegen haven gepompt. Korpsen uit Deventer, Holten, Bathmen, Gorssel, Heino en Zutphen waren opgeroepen. Er werden twee hoogwerkers ingezet om het vuur te bestrijden.

De brand zou ontstaan zijn in een containerbak in de loods. De brandweer heeft deze naar buiten gereden en vol laten lopen met water, waarmee het vuur was geblust.