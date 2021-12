Grote dankbaarheid voor dierenvoedselbank: ‘Zonder had ik mijn hondje misschien al weg moeten doen’

Winterweer zorgt voor problemen op het spoor: minder treinen tussen Deventer en Amersfoort

Het heeft vannacht gevroren in Oost-Nederland en dat zorgt voor problemen op het spoor. Op het traject Deventer - Amersfoort reden dinsdagochtend minder treinen vanwege rijp aan de bovenleiding. En de storingen hielden niet op, want even later strandde bij Apeldoorn een trein op het spoor.

10:58