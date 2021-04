Grote file vanaf Gorssel op N348 door kop-staartbotsing bij Eefde

VIDEO Een boottocht­je met schipper Jacques Herb, het kan binnenkort in Deventer: ‘Zingend? Ja hoor... Maaa-nu-weel­aaa!’

14 april Jacques Herb heeft veel met water en varen. De koning van het levenslied - die sinds de zomer van 2019 in Epse woont - ging als jong ventje al bij de scheepvaart. Gitaartje mee, de wereld rond. Nu is Jacques 74. En gaat hij weer varen. Als schipper bij Havensloep Deventer. Over een week of drie vaart de zanger toeristen door het Havenkwartier en over de IJssel. Zingend, als het even kan.