Grote nachtelijke zoektocht naar vermiste persoon op de IJssel bij Deventer

Is Rob uit Deventer de mol? ‘Hij speelt het knetter­goed’

1 maart De kans dat de mol uit het populaire tv-programma Wie Is De Mol? uit Deventer komt, is weer aanzienlijk gegroeid. Met nog twee afleveringen te gaan, zijn er nog maar vier kandidaten over. Waaronder Rob Dekay uit Deventer. In zijn stamkroeg ging het zaterdagavond naast voetbal ook vooral over zijn optreden.