Grote politieactie in Deventer: deel binnenstad afgezet

In de binnenstad van Deventer is op dit moment een grote politieactie gaande. In omgeving Stromarkt/Nieuwe Markt is een groot gebied afgezet. Agenten lopen in kogelwerende vesten en publiek wordt weggestuurd. De actie lijkt op dit moment gericht tegen een horecagelegenheid aan de Stromarkt.