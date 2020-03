Grote politieactie rond woonwagenkamp in Deventer

Tientallen mensen in de rij voor Bosschool in Espelo: wie koopt de verlaten basis­school aan voet Holterberg?

3 maart Zomer 2015. De laatste basisschoolkinderen verlaten de Bosschool in Espelo. Het schooltje, verscholen in het bos langs de Raalterweg, heeft geen bestaansrecht meer. Nu, bijna vijf jaar later, staat het te koop. De animo is zo groot, dat de makelaars van Holten, Bulsink en RobersVincent, een kijkmiddag organiseren. Wim Bulsink vertelt.