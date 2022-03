Grote politieactie vanwege Duitse plofkrakers in Deventer, mogelijk nog explosieven in auto

De politie in Deventer heeft vannacht rond 04.00 uur een plofkraker uit Duitsland aangehouden tijdens een politieactie. De Duitser was op de vlucht na een plofkraak net over de Duitse grens, bij Nordhorn. Twee Duitse mede-plofkrakers zijn nog voortvluchtig.

De Nederlandse politie kreeg de melding van de Duitse collega’s dat een vluchtauto, een BMW met Duits kenteken, onderweg was naar Nederland over de A1. Voorbij Deventer werd de auto niet meer gezien door langs de snelweg postende agenten, waardoor het vermoeden bestond dat ze er bij Deventer af waren gegaan.

De politie zocht met meerdere auto's en een helikopter naar de plofkrakers in de stad. Uiteindelijk is de auto aangetroffen aan de Verlengde Kazernestraat. In die straat is één persoon aangehouden rond een appartementencomplex. Voor zover bekend zijn er nog twee andere bij de plofkraak betrokken Duitsers voortvluchtig.

Explosieven

Na onderzoek van de auto werd een verdacht pakket gevonden. Omdat de auto is gebruikt voor een plofkraak wordt vermoed dat het gaat om explosieven en is de EOD ingeschakeld. De omgeving rond de auto is ruim afgezet en een aantal woningen is ontruimd. De EOD gaat rond 7.30 uur aan de gang met het pakket.

Het was bij de Officier van Dienst niet bekend of de plofkraak in Duitsland ook is geslaagd of dat het slechts om een poging gaat.