Grote Poot wil minder auto's over Deventer horecapleintje

In de Duivengang in Deventer binnenstad wil je weer gezien worden

12 mei De Duivengang, daar wilde je liever niet gezien worden. De passage in de Deventer binnenstad was vooral geliefd bij wildplassers. Maar zie nu; de troosteloze bende van voorheen is omgetoverd in een binnentuin met historische uitstraling, met een fijn horecaterras.