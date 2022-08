Grote storing legt treinverkeer rondom Deventer stil

Na maanden keihard trainen eindigt EK abrupt voor Emma Oosterwe­gel: ‘In één keer is het allemaal voorbij’

Dat de Diepenveense meerkampster Emma Oosterwegel (24) in tranen uitbarstte na haar val op de 100 meter horden bij het EK atletiek in München, was allesbehalve vreemd. Het bleek de schrik van het abrupte einde van haar toernooi, al na één onderdeel.

17 augustus