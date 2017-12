Grote twijfel over echte leeftijd Deventer

Deventer wil volgend jaar het 1250-jarig bestaan vieren. Twee bekende Deventer geschiedschrijvers hebben grote twijfels of dat wel juist is. Deventer zou in 2018 volgens hen geen 1250 jaar, maar 1141 jaar of 1136 jaar bestaan.

Er is inmiddels een programma opgetuigd, een comité opgericht en geld ingezameld –waaronder 500.000 euro subsidie van de gemeente- om 2018 te vieren dat de stad 1250 jaar geleden gesticht is. Burgmeester Andries Heidema is namens het gemeentebestuur betrokken bij de viering. Hij is ziek en kon gisteren niet aangeven waarop het jaartal van 768 als stichtingsjaar is gebaseerd.

,,Dat komt onder meer uit het boek van auteur Henk Slechte, Geschiedenis van Deventer’’, zegt Maarten-Jan Stuurman, voorlichter van de gemeente Deventer. In 768 zou Lebuïnus vanuit Wilp de IJssel overgestoken zijn en een kleine nederzetting aan de overzijde begonnen zijn; het latere Deventer.

Andere jaartallen

Slechte is echter de eerste om het jaartal van 768 in twijfel te trekken. ,,Ik heb drie andere jaartallen die ik veel aannemelijker vind’’, zegt Slechte. In zijn boek uit 2010 noemt hij tweemaal het jaartal 768. ,,Dat heb ik uit andere literatuur, maar heb het jaartal zelf verder niet onderzocht. En ik schrijf nergens dat Deventer toen is gesticht.’’ De oversteek van Lebuïnus is een moment, maar Slechte zou eerder kiezen voor 877, het jaartal waarin de naam Deventer – hetzij anders gespeld - voor het eerst in een oorkonde is opgenomen. Of 882, toen Vikingen de nederzetting platbranden en daarna een beschermende wal rond de nederzetting is gezet.

,, In mijn beleving is toen en daarmee de ontwikkeling van Deventer begonnen’’, zegt Slechte nu. Ook 1123 zou nog kunnen, volgens Slechte. Dat was het jaar dat Hendrik V Deventer een privilege gaf. ,,Dat is vergelijkbaar met stadsrechten, dus toen is er voor het eerst sprake van een stad.’’

Steun van oud-archivaris