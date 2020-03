Grote verkeerscontrole in Deventer; negentien bekeuringen

Jawohl, Sie fahren wieder nach Tirol

17:25 Honderdveertig Dijkerhoekers en Holtenaren reizen woensdag samen met de band Reeperbahner Stimmungsmachers af naar het Oostenrijkse Tirol. Niet als diehard fans, maar puur voor de lol en gezelligheid. Het is de tweede keer dat de rockband uit Dijkerhoek een Tiroler reis organiseert. De eerste keer was in 2017 en konden de mannen het met één bus af. Dit keer is het animo zo groot dat er een flinke dubbeldekker is afgehuurd en mensen met eigen auto en vliegtuig komen.