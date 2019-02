Grote zorgen over lage grondwaterstand in Overijssel

De lage grondwaterstand baart de waterschappen Drents Overijssels Delta (DOD) en Vechtstromen grote zorgen. Door de natte december- en januarimaand, met respectievelijk 100 en 85 mm neerslag, is het grondwater in de lagere delen goed aangevuld, maar op de hogere zandgronden is de situatie problematisch. In hoge delen van Salland en in Drenthe (Drents plateau) is er nog een grondwatertekort van 20 tot 30 cm. In delen van Twente en Achterhoek bedraagt dit tekort lokaal zelfs zo'n 100 cm.