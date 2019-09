Ground Zero 2019 opnieuw een succes: ‘Als het maar hard is’

De ritmes zijn ongekend snel, het geluid is ongekend luid. Maar de sfeer op de veertiende editie van het hardcore-openluchtmuziekfeest GroundZero op recreatieterrein Bussloo is ronduit gezellig. Zelfs een luidkeels meegebruld ‘Rest in hell you motherfucker!’ klinkt niet agressief.

De natuur gaat zaterdagavond hardcore te keer. De lichtshow van bliksemflitsen is ronduit spectaculair. Donder-beats erbij, en regenvlagen waardoor je geen hand voor ogen meer ziet. En dan moet Ground Zero nog beginnen. Op social media komen vragen langs: gaat het feest wel door? Andere evenementen, zoals de Gondelvaart in Warnsveld, zijn inderhaast afgelast.

Schreeuwen en bewegen

Het is alsof de natuur de regie overdraagt aan de technici van het festival. De regen houdt er precies op tijd mee op. Er vallen alleen nog wat spatjes als de stroom van hardcorefans richting de entree serieus op gang komt. Bij de entree stokt de stroom ook meteen weer. Duizenden bezoekers kunnen niet even gauw door een paar poortjes. ,,Het is elk jaar hetzelfde.” Er wordt wat gemord, maar niemand maakt zich echt boos.

Ondertussen in de rij zwelt de muziek al aan. Springen en dansen gaat niet, je hebt geen centimeter ruimte om je heen. Maar velen maken wel snelle heen- en weerbewegingen met hun hoofd. Of schreeuwen tekstflarden mee. De muziek komt niet van het festivalterrein, maar van dichterbij: uit de rugzak van een van de bezoekers. Jeroen uit Eindhoven draagt het geluid bij zich. ,,Het was eigenlijk alleen bedoeld voor in de bus. Maar het komt nu wel goed uit”, zegt hij. Een constante grijns op zijn gezicht, want het is duidelijk: zo maak je vrienden. ,,Geweldig Jeroen”, complimenteert Maxim, die achter hem staat. ,,Je bent voor mij de held van de ingangscontrole.”

Volledig scherm Ground Zero heeft naast de hardcore-muziek ook een lichtshow. © Kevin Hagens

Stijlen

Voor de niet-kenner zijn de verschillende stijlen (Frenchcore, Rave, Uptempo) moeilijk uit elkaar te houden. Een overeenkomst is dat het razend rappe ritme steeds wordt afgewisseld met kortere langzame fragmenten uit andere muzieksoorten (klassiek of pop) of gesproken woord. Zodra het tempo dan weer wordt opgevoerd, is het publiek niet meer te houden. Het is het aloude ‘de voetjes van de vloer’, maar dan zo snel als je kunt, zodanig dat je niet over je eigen benen struikelt. Flink met je armen zwaaien helpt. En meebrullen natuurlijk:

Voor de vijfde keer komt Roy met vier vrienden uit Rijswijk naar Bussloo. ,,Ik heb niet echt een voorkeur voor voor stijl”, zegt hij. ,,Als het maar hard is.” Hij wordt zo meteen op zijn wenken bediend. De fans storten zich en masse in een oceaan van geluid.

De muziek mag dan door het enorme tempo en het ongekende volume agressief overkomen en de ‘DJ-guide’ zegt van iemand als Andy the Core, oftewel de Italiaan Andrea Calcagnile (om half twaalf op het hoofdpodium) letterlijk dat hij violent music produceert, maar de liefhebbers ervan stralen dat helemaal niet uit, en ook hijzelf niet.

Emotie

,,Ik ben zeven uur onderweg geweest om hier te komen”, zegt Christian uit Duitse Braunschweig. Hij schreeuw inmiddels, want Andy the Core heeft het volume nog een tandje harder gezet. De Duitser lacht: ,,Twee jaar geleden heb ik hardcore ontdekt en het laat me niet meer los. Of je nou een rot of fijn gevoel hebt, je kunt er al je emoties in kwijt. Hardcore makes you happy.”