‘Guess who's back?’ Vermiste kat Sloetski (2)!

Even leefden Nina van Raay en Bas Altena tussen hoop en vrees. Hun kat Sloetski (2) was al ruim een week zoek. De kat - vernoemd naar oud-Vitesse coach Leonid Sloetski - ontsnapte vorige week dinsdag uit hun huis in Rode Dorp. Het stel woonde pas zes weken in Deventer.