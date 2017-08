Haar botten zijn te broos maar vioolspelen kan Benthe wel

Op het speelplein van haar basisschool kreeg ze een vak waar niemand mocht rennen of met een bal spelen. Met haar broze-bottenziekte is ze vaste klant van het ziekenhuis. Toch laat Benthe (13) uit Diepenveen het hoofd niet hangen.

Voor de zomer lag ze nog zeven weken in bed na een operatie om haar rug weer recht te zetten. Vaak lag ze ook voor botbreuken in het ziekenhuis. Toch kijkt Benthe Nijhuis telkens vooruit, naar wat ze nog wel kan doen. Naar het tweede jaar op het gymnasium, of het concert van Janine Jansen in de Deventer Lebuïnuskerk, de violiste die ze bewondert. Een concert om onderzoek op gang te krijgen naar de ziekte die zij heeft.

Al heel haar leven moet ze oppassen wat ze doet. Een ritje in een achtbaan, graag zou ze het doen. Paragliding, zoals haar vader, hoe mooi zou dat zijn? Met vrienden naar het zwembad, buiten spelen toen ze nog jong was, trefbal bij gymnastiek. Allemaal niet zo handig, zegt Benthe, die sinds haar geboorte lijdt aan osteogenesis imperfecta, de broze-bottenziekte.

Sinterklaas

Elk jaar ligt ze wel twee keer in het ziekenhuis. Om te herstellen van een botbreuk of om botten die krom groeien weer recht te laten maken. ,,Ze zagen gewoon je bot doormidden, doen er een pin in en zetten de stukken weer aan elkaar. Je hebt pijn, maar het ergste is dat je leuke dingen mist. De verjaardag van oma, koningsdag, sinterklaas. Allemaal al eens gemist'', zegt ze.

Een oppas, een kinderdagverblijf, een peuterspeelzaal. Voor andere kinderen heel gewoon, voor Benthe niet. ,,Als oppas of kinderdagverblijf moet je accepteren dat er iets kan gebeuren waar je niets aan kunt doen. Niet iedereen wil dat meemaken. Gelukkig vonden we een oppas in Twello, maar ook mijn zus en zwager, schoonmoeder en de buurvrouw hebben ons altijd geholpen'', zegt moeder Welmoed Santema (50).

Gedrang

De Diepenveense basisschool Slingerbos maakte op het schoolplein een vak vrij waar kinderen niet mochten rennen of met een bal spelen. Om het gevaar van een klap of val weg te nemen. Op middelbare school De Boerhaave mag ze bij elke les vijf minuten eerder weg. Om met haar rolstoel naar de volgende klas te gaan en het gedrang te ontwijken. Ook bij uitjes is het elke keer weer nadenken. ,,Kan ze dat wel? Je hebt altijd de angst dat er wat gebeurt. Maar het kan ook spontaan gebeuren, als de kracht van haar spieren te sterk is voor haar botten'', zegt moeder Welmoed. Om te zwemmen gaat Benthe naar Zwolle, waar ook andere kinderen met een beperking zwemmen. Op Park Braband in Schalkhaar speelt ze rolstoeltennis.

Muziekschool

Alleen vioolspelen doet ze net als iedereen, elke week een half uur naar de muziekschool en thuis flink oefenen. Die liefde deed ze al op haar vierde op, toen ze naar een strijkersensemble luisterde. ,,Ze zat alleen maar te kijken en zei, die viool, mam, dat wil ik ook.''