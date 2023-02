Haarlemse Emma (29) en Olivier (30) én hun veertig waterbuffels wonen nu in Diepenveen: 'Even wennen'

Krap een maand geleden arriveerde de verhuiswagen van Emma en Olivier aan de IJsseldijk. Ook de enorme dubbeldekkertrailer met veertig waterbuffels stopte bij hun gloednieuwe stal in Keizersrande. “We zochten een plek met meer ruimte. Olivier was stiekem met een schuin oog al naar adresjes in Frankrijk aan het kijken, maar dat ging mij te ver”, zegt Emma. “Deze plek is groot en ook ver van onze familie vandaan, maar het voelt goed.”

Passie voor het boerenleven

Het ondernemersduo vond elkaar jaren geleden. “Ik was een jaar of zeventien, we ontmoetten elkaar op een paardenbedrijf. Beide hebben we geen agrarische achtergrond, maar wel een passie voor het vak. Op ons negentiende zijn we samen gaan rondkijken naar mogelijkheden om zelf een boerenbedrijf te starten”, vertellen ze. “We draaiden proef bij een boer die zelf op het bedrijf woonde, we werkten samen met meerdere ondernemers op een biodynamische boerderij maar uiteindelijk gingen we weer terug naar Haarlem met de wens om voor onszelf te beginnen.”

Maar als ondernemers van niet-boeren komaf is het een uitdaging om een passende boerderij te vinden voor de lange termijn. “Als beginnend agrariër moet je iets speciaals opzetten en goed inspelen op wat de samenleving op dit moment belangrijk vindt.”

Tien testbuffels

Al gauw kwam het idee om waterbuffels te gaan houden. “Waterbuffels stoten minder stikstof en fosfaat uit, ze produceren minder urine en mest. Je hebt geen fosfaatrechten nodig om ze te houden. Verder hebben ze een goede gezondheid en daardoor komen klauwproblemen of het gebruik van antibiotica bijna niet voor. Ook leven ze lang en geven ze tot op hoge leeftijd melk.”

“We startten met tien testbuffels op boerderij ‘De Meent’ in Amstelveen die we pachtten van de Protestantse Diaconie Amsterdam. Daar hebben we een kleine drie jaar geboerd.” Toch werd het al snel te klein voor de grootse plannen van Emma en Olivier. “We gingen op zoek naar meer ruimte en we kwamen op Natuurderij Keizersrande in Diepenveen terecht. We zien hier mogelijkheden om natuur, recreatie en educatie te combineren. De dieren zijn secundair en dienen vooral voor natuurbeheer. De producten die we ervan krijgen tellen enkel als bijvangst. Denk aan melk, lokaal vlees van de stierkalfjes en in de loop van de tijd ook harde kaas, buffelmozzarella en burrata.” Al laat die productie nog even op zich wachten. “Ze kalven maar op één moment in het jaar. Dit jaar komt voor ons te vroeg en dus richten we ons op 2024.”

"Anders dan hun uitstraling met de grote horens doet vermoeden, zijn ze heel zachtaardig."

Groeiende familie

Op dit moment staan er veertig Aziatische waterbuffels te trappelen om losgelaten te worden in de uiterwaarden. “Dat gebeurt pas in het voorjaar, waarschijnlijk in april. Eerst richten we ons op het natuurbeheer. Zo is het onze taak om alles netjes te houden, ieder wandelpaadje, haagje of wilg en informatiebord. Ook is het belangrijk om de omheining goed op orde te hebben alvorens ze naar buiten gaan. Later willen we de kudde uitbreiden.”

Zachtaardig en nieuwsgierig

Wandelaars en buffels lopen straks los door elkaar. “Anders dan hun uitstraling met de grote horens doet vermoeden, zijn ze heel zachtaardig. Ze zijn wel mensgericht en nieuwsgierig, dus ze kunnen dichtbij komen. Daarbij zijn onze buffels al gewend om hun leefruimte met mensen te delen”, legt Emma uit. “Officieel zijn waterbuffels lastdieren in plaats van productiedieren, die zijn over het algemeen veel drukker. In Azië zie je zelfs kinderen met de buffels lopen, aan de hand met een klein touwtje.”

Even wennen

Andere dieren die de uiterwaarden bezoeken, moeten daarentegen wel aangelijnd worden. “We merken dat hondeneigenaren misschien nog even moeten wennen aan de komst van de buffels. Honden moeten straks wel aangelijnd worden”, zegt Olivier. Alleen baasjes erop wijzen lijkt lastiger dan verwacht. “Ik heb al een middelvinger opgestoken gekregen toen ik het vroeg. Wij moeten op onze beurt misschien wennen aan de mentaliteit aan deze kant van het land, al ontmoeten we ook heel veel vriendelijke mensen.”

De boerderij bezoeken

Naast een wandeling tussen de dieren is het straks mogelijk om een kijkje op het boerenbedrijf van Emma en Olivier te nemen. “We willen de verkoop van producten gaan combineren met educatie en vaste openingsdagen waarop bezoekers welkom zijn, bijvoorbeeld op de woensdag en zaterdag. In de loop van de tijd zouden we graag een vakantieonderkomen creëren en op termijn willen we bijzondere biologische akkerbouwproducten gaan telen.”

Eerst probeert het jonge gezin zijn draai te vinden in het oosten van het land. “Onze dagen zijn tot nu toe gevuld met afspraken, alles heeft momenteel prioriteit. De dieren voelden zich wel al snel thuis en wij vast ook.”

Koeiendans

De boeren maken graag een feestje van de dag dat de buffels voor het eerst de wei gaan verkennen. Houd daarvoor de website in de gaten.

Uitgebreide selectieprocedure

Na het vertrek van pionier Annette Harberink per eind december 2022, startte IJssellandschap de zoektocht naar nieuwe ondernemers voor Natuurderij Keizersrande in de uiterwaarden. Uit de uitgebreide selectieprocedure zijn Emma en Olivier als beste kandidaten naar voren gekomen. “Het enthousiasme en de drive van deze jonge ondernemers sluit goed aan bij het gedachtengoed van ‘boeren voor natuur’ op de Natuurderij. De waterbuffels passen bij het natuurbeheer in de uiterwaarden. Ze houden van schraal voer en kunnen grote delen van het jaar buiten zijn. Bovendien ontwikkelt Boer ’n Buffel de komende jaren op het erf nieuwe (publieks)activiteiten om de verbinding tussen natuur en landbouw en boer en burger te versterken. We hebben er alle vertrouwen in dat deze ondernemers met hun buffels én de natuurwaarden van het gebied een prachtig bedrijf neerzetten met toegevoegde waarde voor mens, dier en natuur”, zei directeur IJssellandschap Judith Snepvangers eerder.

