Haast geboden bij inschrijving Triathlon Holten

video Jessy (21) figureert al sinds geboorte op Dickens Festijn

12:47 Je ziet mensen staren: ,,Is het echt? Is het een pop?’’. Een nette dame met hoepelrok, bontjasje en grote hoed flaneert door de Walstraat met een baby op haar arm. De figurant op het Deventer Dickens Festijn is de 21-jarige Jessy Faas. Ze figureert al vanaf haar geboorte en heeft nog geen editie gemist.