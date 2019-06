Haast maken met zonnepark Bathmen, want capaciteit op energienet raakt op

Extreem warme junimaand breekt records, Oost-Nederland opvallend droog

8:35 Met een gemiddelde temperatuur van 18,2 graden gaat de maand juni de recordboeken in. De verschillen in weerslag waren per gebied groot, zo meldt Weeronline. Oost-Nederland bleef opvallend droog in vergelijking met het westen van het land.