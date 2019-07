Half jaar cel voor man uit Deventer die ex in haar been stak

Gevonden lichaam in Schalkhaar: politie houdt nog alle scenario's open

9:45 Het is nog niet bekend hoe de persoon die maandagochtend werd gevonden in het Overijssels Kanaal in het buitengebied van Schalkhaar om het leven is gekomen. De politie houdt alle scenario's nog open, zegt politiewoordvoerder Nanda Redder.