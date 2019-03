Half miljoen kijkers voor Brieven met Eus

videoDe onlinevideoserie Brieven met Eus heeft tot nu toe bijna een half miljoen kijkers getrokken. In de serie gaat onze columnist Özcan Akyol op bezoek bij briefschrijvers aan onze krant. De serie is te zien op de site en apps van AD, De Stentor, de Gelderlander, Tubantia, Eindhovens Dagblad, Brabants Dagblad, BN/DeStem en PZC.

De serie is een idee van Özcan Akyol zelf: ,,De brievenpagina in de krant is mijn favoriet. Het is een ideale manier om te kijken wat het sentiment in het land is. Sommige brieven zijn heel lief, andere juist gelardeerd met haat. Wat ik me altijd afvroeg, is: wie zitten er toch achter deze brieven? Wie zijn onze lezers? Daarom besloot ik hen op te gaan zoeken. Dat leverde bijzondere gesprekken en onvergetelijke ontmoetingen op.”

Volledig scherm Brieven met Eus © Joost Hoving In de eerste aflevering ging Akyol op bezoek bij Toon. De lezer van BN/DeStem en briefschrijver meende dat de columnist ontslagen zou moeten worden, maar was wel bereid hem te ontvangen.

In de tweede aflevering zien we Akyol te gast bij meneer De Koning die vindt dat Turken pas goed zijn geïntegreerd in Nederland als ze ook in Nederland begraven willen worden. Ook bezoekt de columnist kippenboerin Jolanda die hem een kijkje geeft in haar boerderij om te zien hoe de kippen daar leven.

Op bezoek bij de gepensioneerde leraar Henk hoort Akyol waarom jongeren niet moeten kiezen voor het onderwijs, dat alle cursusleiders mislukkelingen zijn en over praten in de stiltecoupé. En Carel, zelf benoemd PVV-light, bepleit bij Akyol waarom hij leugendetectors in de Tweede Kamer wil.

Akyol is blij dat zijn eigen fascinatie voor de brievenschrijvers door kijkers van de serie worden gedeeld. ,,Gemiddeld halen de afleveringen 100.000 kijkers.’’ Hoewel de brieven en briefschrijver soms enigszins provocerend zijn, behoudt Akyol zijn interesse voor de mens achter de brief. ,,Ik laat me niet zo opjutten. Ik hou van paradijsvogels, dwarsdenkers, linksom of rechtsom: als het maar iemand is bij wie iets gebeurt en met wie je goed kunt praten. Mensen die willen vertellen waarom ze brieven schrijven. Daarom heet deze serie ook ‘Brieven met Eus’ en niet ‘Brieven aan Eus’. Ik sta niet centraal in deze serie, maar bied een luisterend oor voor de krantenlezer.”