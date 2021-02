Halve flat in Deventer zit al sinds zaterdagavond in de kou: verwarming kapot

‘Grapje’ met laken als zeil betekent diskwalifi­ca­tie voor Dutchess of the Sea, maar doel is toch behaald

5 februari Ze waren halverwege de 5500 kilometer lange roeiwedstrijd The Talisker Whiskey Atlantic Challenge toen de Dutchess of the Sea iets deden wat niet mocht. De vier roeisters uit de omgeving Deventer hingen een minizeiltje op om tijdens dag vol pech toch vooruit te komen. Het werkte niet, maar leidde wel tot diskwalificatie. ‘Zonde, maar we blijven trots.’