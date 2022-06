Handballen in het zand: ‘Je moet een goede pirouette in huis hebben’

Ben je automatisch een goede beachhandbalster als je in de zaal goed uit de voeten kunt?

,,Nee. Het helpt natuurlijk wel mee, maar op het zand moet je andere dingen goed kunnen. Je moet bijvoorbeeld een goede pirouette in huis hebben. Opspringen, om je as draaien en daarna vanuit de lucht scoren. Zoiets doe je niet in de zaal, maar is bij beach heel belangrijk, omdat je er twee punten mee kunt verdienen. Die techniek en timing heb je niet zomaar onder de knie. Ook het verdedigen is heel anders. Bij beachen mag je geen fysiek contact maken. Je moet vooral kunnen blokken en de bal er tussenuit kunnen pikken.”