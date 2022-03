Handbalsters Voorwaarts worden in sprankelend streekduel tegen Wijhe gered door de zoemer

Voorwaarts was gewaarschuwd. In Wijhe eindigde de heenwedstrijd in november in een deceptie. „Er zit veel druk op deze wedstrijd”, zei Voorwaarts-coach Kira Overmars vooraf. „Als we mee willen strijden om de eerste plek mogen we niks meer laten liggen. Wijhe heeft een superscherpe omschakeling. De vorige keer pakten ze ons daarmee; we werden volledig voorbijgelopen. We hebben wat goed te maken.”