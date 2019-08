Handhavers van Deventer schitteren in SBS-programma

Boode in Bathmen over in nieuwe handen: na 170 jaar geen familiebe­drijf meer

10:23 Boode in Bathmen krijgt een nieuwe eigenaar. Dat betekent dat het bekende horecabedrijf na 170 jaar geen familiebedrijf meer is. ,,Door de verkoop stopt ons familiebedrijf, maar we hebben nu waardige opvolgers die Boode in Bathmen laten voortbestaan.”