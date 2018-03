Handige app voor raadsinformatie nu online

In totaal 102 Nederlandse gemeenten doen al mee aan het project 'Open Raadsinformatie', waarbij ze alle documenten van de gemeenteraad, zoals agenda's, besluiten, moties, amendementen en beleidsstukken, eenvoudig toegankelijk maken. De eerste app waarop die raadsstukken zijn te bekijken is 'WaarOverheid', dat vorige week is gelanceerd.

Alle gemeentes

Dit project is in 2015 opgestart met vijf gemeenten, te weten Heerde, Oude IJsselstreek, Den Helder, Utrecht en Almere, met als doel om de lokale democratie te versterken. Het is uitgevoerd door de afdeling Realisatie van de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG), met steun van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. ,,We bekijken nu hoe we verder kunnen opschalen van 100 deelnemers naar alle 380 gemeenten'', vertelt projectleider Tom Kunzler van VNG Realisatie.

102 gemeenten

Belangstellenden kunnen met 'Open Raadsinformatie' op een laagdrempelige manier kijken wat er in gemeenten speelt rond een thema. Dat kan landelijk maar ook per regio, per gemeente of zelfs per wijk. Raadsstukken zijn in principe altijd al openbaar, maar kunnen alleen per gemeente worden geraadpleegd en zijn vaak niet makkelijk te vinden. Van de 102 aangesloten gemeenten staan alle raadsstukken nu op de website van 'Open Raadsinformatie'.

Ze zijn gestandaardiseerd opgeslagen en herbruikbaar, wat handig is voor media, app-bouwers, websites en andere partijen die de informatie snel en eenvoudig willen gebruiken en publiceren.

Transparantie

Raadsgriffier Robert van Dijk van de Zuid-Hollandse gemeente Teylingen, die voorzitter is van de adviesgroep 'Open Raadsinformatie', is enthousiast. ,,Inwoners kunnen via digitale kanalen bij onvoorstelbaar veel informatie komen, maar de overheid blijft achter. En dat terwijl wij op een enorme hoeveelheid gegevens zitten. De maatschappij verlangt transparantie van ons, we moeten weg van de achterkamertjes. Daar is dit het instrument voor. Zo versterken we heel concreet onze democratie en maken we een open overheid mogelijk.''