Hans komt ‘door pizzakoerier’ lelijk ten val in Deventer, partner José zoekt getuigen

Uren in ziekenhuis

De koerier is doorgereden, nadat Hans volgens José plat op zijn gezicht was gevallen. ‘Zijn fiets, zijn bril, zijn jas en zijn gezicht zijn flink toegetakeld. We hebben uren in het ziekenhuis gezeten en zijn benieuwd of iemand zich hier verantwoordelijk voor voelt. Op zijn minst had je even kunnen afstappen en hulp kunnen bieden. Dus heb je wat gezien of ben jij degene die hem hebt aangereden, meld je dan bij mij’.