Hans Stempher uit Deventer overleefde keelkanker, maar verloor zijn stem

Zonder er bij stil te staan is je stem onlosmakelijk deel van wie je bent. Al pratend maken we contact: in de supermarkt met een wildvreemde of thuis met geliefden. Met je stem kun je je uiten. Laat je horen of je boos bent of verdrietig. Je stemgeluid is een karakteristiek deel van je, maar wat nou als je plotsklaps niet meer kunt praten? Als je letterlijk je stem verliest. Het overkwam Deventenaar Hans Stempher.

Ooit stond artistiekeling Hans Stempher (1949) uit Deventer met verve op het toneel als acteur en conferencier. De spotlichten en de aandacht, hij kon er geen genoeg van krijgen. Als je het wilde horen, maar net zo vaak ook als je er helemaal niet op zat te wachten, klonk het stemgeluid van Stempher. Hij zat nimmer om een mening verlegen en schuwde het niet om die te laten horen. Tot vervelens toe, geeft de Deventenaar nu toe. ,,Ik kon vroeger nooit mijn mond houden.”

Niet zielig

Een mening over van alles heeft hij nog steeds. En zijn mond beweegt bepaald niet minder dan vroeger, al komt er nu dan geen geluid meer uit. Stempher - what's in a name - is zijn stem kwijt, maar wie denkt dat hij sindsdien stilletjes in een hoek is gaan zitten kniezen heeft het mis. Stil is de tekenaar misschien wel, maar zielig beslist niet. ,,Ik ben geen slachtoffer.

Niettemin valt nog voor het gesprek is begonnen op hoe lastig het kan zijn als je niet even kunt zeggen wat je wilt. In het Deventer eetcafé de 7e Hemel, dat voor Stempher voelt als een huiskamer in de binnenstad en waar hij een vaste plek aan de toog heeft, lukt het hem zichtbaar tot zijn grote ongenoegen niet om met wat handgebaren de aandacht te trekken van de bardame. Zijn gezicht spreekt boekdelen en ontspant pas als hij zijn bestelling heeft kunnen doorgeven.

Podiumervaring

Over dat gezicht en boekdelen gesproken. Juist de theater- en podiumervaring die Stempher in ‘zijn vorige leven’ opdeed komen hem van pas sinds hij zonder stem door het leven gaat. ,,Mijn non-verbale communicatie was al goed voordat ik niet meer kon praten. Nu heb ik daar profijt van, omdat ik mezelf zonder stem toch nog enigszins kan uitdrukken.”

In 2017 veranderde een keeltumor het leven van de Deventer kunstenaar voorgoed. ,,Er waren twee behandelmogelijkheden. De tumor weg laseren gevolgd door bestraling of alles, dus de tumor en het strottenhoofd, inclusief de stembanden, weghalen en daarna bestraling. Toen heb ik de arts gevraagd wat de beste kans op volledige genezing gaf. Zijn antwoord was duidelijk: alles weghalen. De keuze was daarna snel gemaakt. Ik wilde de kleinst mogelijke kans op terugkeer van de kanker.”



Opeenvolging van tegenslagen

Kort na de operatie had Stempher nog een stem, zoals dat voor de meeste patiënten na een dergelijke ingreep geldt. Via een spraakknopje, dat wordt geplaatst tussen de slokdarm en de luchtpijp en dat werkt als een soort eenrichtingsventiel kunnen mensen zonder strottenhoofd en stembanden toch praten met een zogenaamde slokdarmstem. Dat was bij de Deventenaar aanvankelijk niet anders. Tot hij een paar maanden na de operatie dertig dagen achtereen drie minuten werd bestraald en langzaam maar zeker zijn stem verloor. Het is bepaald niet de gebruikelijke gang van zaken, maar hij blijft nuchter onder de opeenvolging van tegenslagen. ,,Ik dacht: ‘Ach, dat heb ik weer’.”

De Deventenaar is er de persoon niet naar om bij de pakken neer te zitten. Vrijwel vanaf het eerste moment dat hij geluidloos door het leven ging, vond hij een manier om toch te kunnen communiceren. In de ene borstzak had hij al zijn leesbril, in de andere zit tegenwoordig een blocnootje met pen. Zonder deze standaard attributen gaat hij de deur niet meer uit. Twee notitieblokjes per week gaan er zeker door heen, schat de tekenaar, die noodgedwongen schrijvend met de wereld praat.

Notitieblok

Schrijven is een even eenvoudige als doeltreffende manier van communiceren. Tijdens het gesprek krijgt Stempher van een andere stamgast een cadeau dat hem hier bij kan helpen: een magnetisch tekenbord, waarop hij eindeloos veel notities kan schrijven en vervolgens uitwissen. De Deventenaar neemt het presentje dankbaar en verrast in ontvangst, maar is duidelijk niet van zins om zijn papieren notitieblokje zomaar aan de kant te schuiven. ,,Dit bord past niet in mijn borstzak.” Om even later toe te geven dat hij ‘nogal conservatief’ kan zijn.

Hoewel hij zijn eigen manier heeft gevonden om met de buitenwereld in contact te blijven, heeft het voortdurend op papier moeten zetten van zijn gedachten, gevoelens en wensen de nodige beperkingen. Ad rem reageren of een uitgebreid verhaal ‘vertellen’ is voor Stempher vrijwel niet meer mogelijk. Zeker als hij zich omringd weet door meerdere personen. ,,In een groep ben ik altijd net te laat met mijn reactie.” Het ontlokt hem de conclusie dat zonder stem de kwaliteit van omgang met mensen wat minder is geworden. Niet dat hij vaak op onbegrip stuit, integendeel. ,,De meeste mensen gaan er juist heel goed mee om als ze het eenmaal weten. Ook wildvreemden. Ik heb echt gemerkt hoe hulpvaardig iedereen is.”

Sneller boos

Op de vraag of hij zijn emoties tegenwoordig minder goed kan uiten, reageert hij schouderophalend. ,,Huilen en lachen doe ik toch niet op papier.” Wel is hij tegenwoordig sneller boos dan vroeger, merkt hij. Misschien omdat hij zonder stem geen gemakkelijke uitlaatklep heeft. ,,Neem nu zo'n arrogante bal als Baudet. Daar kan ik me echt kwaad om maken, maar dat kan ik niet meer hardop zeggen.”

Opeens kijkt hij naar een paarsblauwe nagel aan een van zijn handen. Het is een gevolg van een incidentje met een deur. Heel dom, vindt hij achteraf. Voor 2017 zou hij met flink wat volume de boel bij elkaar getierd hebben. Met een grijns op zijn gezicht schrijft hij op een blaadje: ,,Nu heb ik heel zachtjes gescholden.”

Uitlaatklep

Een uitlaatklep waar de kunstenaar geen stem voor nodig heeft, is het tekenen. Wie het weet komt de muur- en gevelschilderingen van Stempher overal in de oude binnenstad van Deventer tegen. Ook maakte hij samen met Guus Stellwag de serie Deventer Schandalen en verschijnt dit najaar de lijvige legpuzzel (3000 stukjes) van de Deventer Geschiedenis Tekening die hij vervaardigde. Meer dan ooit laat Stempher, die tekent met zijn linker- en schrijft met zijn rechterhand, nu zijn illustraties voor hem spreken.

Niet opgeven

Het verlies van zijn stem heeft de kunstenaar uit Deventer naar eigen zeggen volledig geaccepteerd. ,,Een andere keuze had ik niet, maar", benadrukt hij, ,,acceptatie is niet hetzelfde als opgeven.” Daarom blijft hij trouw naar logopedie gaan, onder meer om vibraties te oefenen. Als er namelijk ook maar de geringste kans is dat hij ooit zijn stem terug krijgt, dan wil hij die kunnen grijpen. Want ja, ook al heeft hij vrede met zijn situatie, het liefst zou hij weer willen praten. ,,Ik mis het podium", bekent hij. ,,De directe waardering van het publiek en de aandacht die je daar krijgt ontbreekt als tekenaar. En kunnen vertellen over geschiedenis en kunst, mijn twee grote passies, dat mis ik ook.”

Dromen