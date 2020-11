Hans uit Olst maakt gezichtsmaskers voor de zorg van... mais!

‘Corona-feest is een dikke middelvin­ger, dit was juist het tegenover­ge­stel­de’

17:01 De politie maakte zaterdag een einde aan een bijeenkomst in de voormalige Senzora-fabriek in Deventer en noemde dat later een ‘corona-feest’ waarbij zeven mensen op de bon waren geslingerd. Dat schoot de huurder van het pand in het verkeerde keelgat. ,,Een corona-feest is een dikke middelvinger naar alle maatregelen. Dit was juist het tegenovergestelde.”