Hanze Projectkoor zingt Johannes Passion weer live in de Bergkerk in Deventer

CHECK JOUW GEMEENTE KAART | Opnieuw daling in besmettin­gen in Oost-Nederland, behalve in Flevoland

Opnieuw is er een daling merkbaar in de regio Oost-Nederland: er zijn 4341 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld. Gisteren waren dat er 5167. In twee veiligheidsregio’s is er een daling te zien ten opzichte van een etmaal eerder. Alleen in de veiligheidsregio Flevoland steeg het aantal nieuwe besmettingen.

25 maart