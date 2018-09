Hanze-restaurant 't Oer: meer dan Deventer koek en stokvis

Toen Deventenaar Daniël van den Heuvel de vraag voorgelegd kreeg of hij chef-kok wilde worden in een nieuw Hanze-restaurant, sprong hij niet meteen een gat in de lucht. ,,Eerlijk gezegd zat ik me af te vragen of alle gerechten met stokvis of Deventer koek gemaakt moesten worden." Amper een paar maanden later is hij 'om'. ,,De Hanze was een soort internationale markt, een vroegere Europese Unie. Dát biedt oneindig veel culinaire mogelijkheden", zegt hij aan de vooravond van de opening van proeflokaal 't Oer.