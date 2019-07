Hardere aanpak van justitie moet dierenleed in Oost-Nederland terugdringen

Justitie pakt alle veehouders, fokkers en bedrijven die dieren structureel verwaarlozen keihard aan. Boerderijen of pensions worden eerder gesloten en de verdachten verschijnen sneller voor de rechter. Dat is nodig, want het aantal meldingen van dierenverwaarlozing neemt snel toe.

Het gaat in eerste instantie om de tien tot vijftien meest schrijnende zaken in Noord- en Oost-Nederland. ,,Maar dat aantal zaken is groeiende”, reageert Frederique Hermie van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

De toezichthouder werkt sinds eind vorig jaar intensief samen met het OM in een proef. Dat leidt ertoe dat veehouders die dieren verwaarlozen sneller voor de rechter worden gebracht. Het gaat daarbij om notoire overtreders die ondanks herhaaldelijke sancties hun leven niet beteren. Doel is problemen met dierenleed sneller te stoppen.

,,Voorheen werd bijvoorbeeld eerst zes keer een bestuurlijke maatregel opgelegd, voordat iemand strafrechtelijk werd vervolgd”, legt Marieke van der Molen van het OM uit. Het gaat dan om sancties als een bestuurlijke boete of dwangsom. ,,Nu gaan we sneller over tot strafrechtelijke vervolging", aldus Van der Molen.

In opspraak

Opvallend veel veehouderijen en dierenpensions in deze regio kwamen de laatste tijd in opspraak vanwege ernstige misstanden met hun beesten. Twee boerderijen in Steenwijkerland werden acuut gesloten toen honderden verwaarloosde koeien en schapen werden aangetroffen. Begin april werden bij een boer in het Gelderse Leuvenheim tientallen kadavers gevonden van onder meer pony’s, geiten en vogels. In maart moest een hondenfokkerij in Lettele van de rechter op slot omdat de Landelijke Inspectie Dierenbescherming er honderd zwaar verwaarloosde honden trof. Een boer uit Wanneperveen is inmiddels veroordeeld tot 180 uur taakstraf vanwege het verwaarlozen van zijn vee. Ook mag hij drie jaar lang niet bedrijfsmatig dieren houden. De hondenfokker uit Lettele moet zich binnenkort voor de rechter verantwoorden.

Toename