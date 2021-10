Hardnekkige wisselstoring legt treinverkeer tussen Deventer en Zutphen rest van de middag plat

Rondom Bathmen zie je steeds meer zonnepane­len op boerenstal­len: wat is het geheim van het dorp?

6 oktober In het buitengebied van Bathmen zijn de laatste jaren op de daken van honderden boerenstallen zonnepanelen verschenen. In veel dorpen verloopt de energietransitie moeizaam, maar de plaatselijke energiecoöperatie Noaber Energie lijkt in Bathmen iets goed te doen. Wat is het geheim?