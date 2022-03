Hardwerkende Davey Mooren helpt Diepenveen naast Colmschate

Heel anders in ieder geval. Volgens trainer Robert Slinkman hadden hij en Mooren een verschil in inzicht. ,,Hij trok af en toe zijn eigen plan. Hij verdedigde niet mee en deed niet zoveel.” Mooren beaamt dat. ,,Ik was de lol in het voetbal een beetje verloren. Zeker toen er door corona veel niet doorging. Ook verloren we in het begin veel wedstrijden. Ik begon tegen trainingen op te zien. Elke dinsdag en donderdag voelde als een verplichting.” Hij en de trainer ergerden zich aan elkaar, maar spraken er niet over. Zo hoorden alles via anderen, tot de bom onvermijdelijk barstte. Het leverde een flinke botsing op. ,,Uiteindelijk is de trainer dan de baas, en de weken erop speelde ik tijdelijk in het tweede elftal.”